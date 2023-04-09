Спас побратимов, а сам погиб: на Полтавщине похоронили 38-летнего защитника из "сердцем, которое не черствело"

В селе Степановцы Скороходовской громады Полтавской области похоронили военнослужащего ВСУ Юрия Белого с позывным "Контра". Герой вывел побратимов из-под обстрела, а сам погиб от осколка снаряда.

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На кладбище в Степановцах покоятся уже три воина, защищавших Украину от российской агрессии. Об этом сообщил портал "Є", поделившись статьей журналистки Оксаны Мирошниченко из газеты "Сільські новини".

Мирошниченко рассказала, что лично общалась с Белым и писала о нем на страницах своего издания. Впервые она встретилась с военным в феврале 2016 года.

"Мой собеседник произвел приятное впечатление – коммуникативный, искренний, с чувством юмора", – отметила она.

Герой стал на защиту родной страны в 2015 году. Боевое крещение получил под Староигнатовкой Донецкой области как снайпер 41-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ.

"Тогда 60 бойцов обстреляли из минометов, но все остались живыми и невредимыми. На мой вопрос, не страшно ли было, Юрий со свойственной ему простотой и откровенностью ответил: "Страшно было в первый раз, а потом втянулся. Главное – относиться к своим обязанностям с максимальной ответственностью. Ведь, как говорится, я не один в поле воин. Рядом со мной побратимы, которые всегда прикроют пулеметным огнем. А осторожность – прежде всего! Для этого понадобятся любые маскировочные средства. Выручал и бронежилет. Однажды он спас меня от осколка", – пересказала слова воина журналистка.

Она написала, что у Белого было "сочувственное сердце, которое не черствело", хотя он семь с половиной лет с небольшими перерывами воевал на востоке.

Мужчина рассказывал, как однажды его побратимы получили тяжелые ранения, а друг погиб. Он и сам должен был идти на задание вместе с группой, но в последний момент ему приказали выполнить другую задачу:

"Толян, мой напарник по учебной части, подорвался на мине. Я должен был идти с ним на задание, но неожиданно командовали везти боеприпасы. Ребята ушли без меня. Когда вернулся, узнал, что Анатолий сразу погиб, а его товарищ получил ожоги 70% кожи... Жаль ребят. До сих пор дочь Толика звонит по телефону и расспрашивает об отце. А что я ей скажу? Конечно, ободряю и подчеркиваю, что ее папа – Герой".

Белый был опытным военным. Он рассказывал, что мог поспать под колесами установки "Град", зная все уловки противника, стрелял из разных видов оружия, часто садился за руль машины ЗИЛ-134, на которой перевозил бойцов. "Кто снайпер – тот водитель!" – шутил украинец.

По словам Мирошниченко, "Контра" привык воевать и не всегда справлялся с гражданской жизнью, поэтому и возвращался в армию.

Позже он был оператором-радиотелефонистом разведывательного взвода 2-го механизированного батальона. В последнее время исполнял обязанности оператора-телефониста 1-го разведывательного отделения 1-го разведывательного взвода.

38-летний воин погиб 6 января во время выполнения боевого задания вблизи Курдюмовки Бахмутского района. Спас жизнь друзей, а сам погиб.

У Героя остались мать, сестры, братья и любимая девушка. "Защитник оставил после себя добрую память, потому что был не только храбрым бойцом, мужественным и отважным разведчиком в армии, но и первоклассным строителем-монтажником. В свое время обслуживал Международный выставочный центр в Киеве, Дворец спорта и многие другие важные объекты столицы Украины", – сказано в статье.

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