'Спасают жизнь людей': Зеленский поздравил воинов зенитных ракетных войск ПС ВСУ и отметил их подвиг в войне

В Украине 3 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских воинов и высоко оценил их достижения в борьбе.

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Приветствие он опубликовал в своем Telegram-канале. Глава государства выразил благодарность бойцам за их профессионализм и точность при защите государства.

Он подчеркнул, что эффективная работа воинов зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ ежедневно спасает жизнь украинцев и сохраняет важную инфраструктуру. Президент также отметил, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить зенитчиков еще большими возможностями в противостоянии российскому террору.

"Тысячи уничтоженных враждебных целей: ракет, самолетов, вертолетов и беспилотников, эффективная защита наших городов и общин днем и ночью, при любых условиях – все это достойная работа воинов зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, которая спасает жизнь наших людей, сохраняет инфраструктуру.

Спасибо за профессионализм и меткость, которые дают нашему государству необходимую защиту. Делаем все, чтобы у вас было еще больше инструментов для борьбы с российским террором", – добавил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении, что июль может дать Украине еще больше сил в защите неба. Это приблизит реальную безопасность нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выступил против идеи ввести лотерею для отбора людей для мобилизации, как это когда-то практиковалось в США. Глава государства считает, что это будет несправедливо по отношению к бойцам, которые уже находятся на фронте, и в целом не является этическим.

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