'Спасибо за каждую сбитую цель': Зеленский отметил работу украинской ПВО и рассказал о шагах по ее усилению. Видео

Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов зенитных ракетных войск украинских Воздушных сил за каждую сбитую враждебную цель в небе над нашим государством. В общей сложности военными было сбито более трех тысяч целей, запущенных российскими оккупантами по городам Украины.

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Речь идет о более чем 180 самолетах, 130 вертолетах, почти 40 баллистических и более тысячи крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников разных типов. Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру в конце 495-го дня войны с Россией ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский подчеркнул, что каждая сбитая цель врага – тысячи спасенных жизней и сотни сохраненных объектов критической инфраструктуры.

В то же время он сказал, что у Украины пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется и сегодня ударил по Сумам – удар иранским дронам пришелся не только по жилым домам, но и по зданию СБУ.

"Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей. Сегодня мне докладывал генерал Олещук, командующий Воздушными силами, относительно наших действий на усиление ПВО. Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе – стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что более 1100 воинов-зенитчиков получили государственные награды, а восьми из них присвоено высшее звание – Герой Украины. Это полковник Сергей Яременко, подполковники Владимир Веснин, Андрей Круглов, Сергей Побережец, Артем Шарков, Дмитрий Шумаков, майор Ярослав Мельник и старший лейтенант Артем Слисарчук – ему звание Героя Украины присвоено посмертно.

Также политик рассказал о разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом и напомнил, что Берлин очень мощно помог Украине с ПВО.

"Блестящие немецкие системы "Айрис-Т" хорошо показали себя в защите нашего неба. У нас есть и переданные нам Германией американские "Петриоты", очень эффективны. Украина благодарна за них, как и за всю другую жизненно необходимую помощь!" – подчеркни он.

В сегодняшнем разговоре политики сосредоточились на дальнейшем оборонном сотрудничестве, а также на стратегических вопросах защиты Европы, которая может быть мирной только тогда, когда мир для нее будет гарантирован полной безопасностной определенностью.

Зеленский подчеркнул, что не может быть в Европе дефицита определенности в вопросе безопасности, который будет провоцировать российскую тиранию и агрессию. Россия будет пытаться "откусить" тот или иной кусок Европы только тогда, когда будет видеть неопределенность.

"Очевидно, что обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому должна быть достигнута определенность безопасности в нашем будущем в Альянсе. Тогда России придется переориентироваться на собственную государственность – заняться наконец собой, а не любыми экспансиями", – отметил президент.

Также глава государства рассказал о ситуации на передовой. Он поблагодарил 35-ю и 36-ю отдельную бригаду морской пехоты, 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура", 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь", 128-ю отдельную бригаду Сил территориальной обороны.

Особо президент отметил младшего лейтенанта Александра Павлова, командира взвода морской пехоты 36-й бригады морпехов. "Его уверенные и сильные действия, умелое управление в бою дают хорошие результаты государству. Спасибо!" – сказал Зеленский.

Экипажа танка Т-80 под командованием младшего сержанта Андрея Марчука он поблагодарил за меткость и храбрость! Это 36-я бригада морпехов.

А с 35-й бригады отметил командира танка, младшего сержанта Артема Образка – за настоящую украинскую смелость и мастерство при освобождении населенного пункта Макаровка.

Старший солдат Евгений Поддубный, сапер 47-й механизированной бригады – действует на очень горячем сейчас направлении и очень эффективно выполняет свои задачи. Капитан Иван Огурцов – действуя на Авдеевском направлении, наши огневые артиллерийские группы под его командованием очень уничтожают враждебные позиции и составы.

Кроме того, Зеленский упомянул и о Марьинском направлении. Там артиллерийский дивизион под командованием подполковника Павла Лукьянова не дает оккупантам ни минуты отдыха.

В то же время, президент Украины заявил, что Кремль руками действующей власти Грузии убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Михаила просто уничтожили.

"Украина неоднократно призывала власти Грузии остановить эту показательную казнь. И мы, и наши партнеры предлагали разные опции спасения Михаила. Сегодня я поручил министру иностранных дел Украины вызвать Посла Грузии в Украине, выразить ему протест и предложить оставить Украину в течение следующих 48 часов для проведения консультаций со своей столицей, призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода, и призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении последних суток, 3 июля, российские захватчики совершали три десятка попыток атаковать позиции Сил обороны. Основные направления, которые враг пытается взять под свой контроль, – Бахмутское, Лиманское, Марьинское и Авдеевоское.

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