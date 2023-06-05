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Сплошные развалины и беспорядки: в сети показали, как оккупанты разрушили Попасную на Луганщине. Видео

Руслан Рудомский
War
2 минуты
1,1 т.
Попасная в июне 2023 года

В сети появилось свежее видео из временно оккупированного российскими войсками города Попасная в Луганской области. В кадре видны разрушенные россиянами дома, беспорядки и нищета, но не видно, чтобы проводились хоть какие-то восстановительные работы.

Видео дня

Видео обнародовал Telegram-канал "ТРИБУН | СХІД". Автор утверждает, что из почти 20 тысяч довоенного населения в городе осталось около 200 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Попасная в июне 2023 года
Попасная в июне 2023 года
Попасная в июне 2023 года

"Этот город не собираются восстанавливать, там нет электроэнергии, воды, газа. Люди живут кучками, не работает ни один магазин или аптека, питаются только гуманитаркой, которую иногда завозят в город. Пользуются генераторами, но достать бензин для них тоже сложно. По словам попаснян, есть место, где ловит мобильную связь и можно позвонить", – говорится в подписи к видео.

По словам председателя Северодонецкой райгосадминистрации Романа Власенко, город закрыт на въезд и выезд – туда никого не пускают, кроме военных. Гуманитарную помощь тоже только военные доставляют.

"Насколько мне известно, там установили пару генераторов для того, чтобы заряжать телефоны, павербанки, для освещения и чего-то еще. О восстановлении речи не идет, никаких коммунальных услуг не предоставляется, только порционно привозится какая-то гуманитарная помощь. Фактически город полностью под контролем оккупационных войск. Там власть военных – вотчина прежде всего "вагнеровцев", которые Попасную используют как плацдарм для наступления на Бахмут", – рассказал Роман Власенко в интервью для ТРИБУНа.

Попасная на карте войны в Украине

Прошлым летом OBOZREVATEL сообщал, что город Попасная в Луганской области фактически полностью стерт с лица земли обстрелами со стороны российских войск. С тех пор ничего не изменилось.

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