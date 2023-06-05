Сплошные развалины и беспорядки: в сети показали, как оккупанты разрушили Попасную на Луганщине. Видео

В сети появилось свежее видео из временно оккупированного российскими войсками города Попасная в Луганской области. В кадре видны разрушенные россиянами дома, беспорядки и нищета, но не видно, чтобы проводились хоть какие-то восстановительные работы.

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Видео обнародовал Telegram-канал "ТРИБУН | СХІД". Автор утверждает, что из почти 20 тысяч довоенного населения в городе осталось около 200 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Этот город не собираются восстанавливать, там нет электроэнергии, воды, газа. Люди живут кучками, не работает ни один магазин или аптека, питаются только гуманитаркой, которую иногда завозят в город. Пользуются генераторами, но достать бензин для них тоже сложно. По словам попаснян, есть место, где ловит мобильную связь и можно позвонить", – говорится в подписи к видео.

По словам председателя Северодонецкой райгосадминистрации Романа Власенко, город закрыт на въезд и выезд – туда никого не пускают, кроме военных. Гуманитарную помощь тоже только военные доставляют.

"Насколько мне известно, там установили пару генераторов для того, чтобы заряжать телефоны, павербанки, для освещения и чего-то еще. О восстановлении речи не идет, никаких коммунальных услуг не предоставляется, только порционно привозится какая-то гуманитарная помощь. Фактически город полностью под контролем оккупационных войск. Там власть военных – вотчина прежде всего "вагнеровцев", которые Попасную используют как плацдарм для наступления на Бахмут", – рассказал Роман Власенко в интервью для ТРИБУНа.

Прошлым летом OBOZREVATEL сообщал, что город Попасная в Луганской области фактически полностью стерт с лица земли обстрелами со стороны российских войск. С тех пор ничего не изменилось.

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