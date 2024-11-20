'Спровоцировано действиями России на передовой': в Пентагоне объяснили решение предоставить Украине противопехотные мины

Изменение тактики России на передовой спровоцировало решение Соединенных Штатов предоставить Украине неустойчивые противопехотные мины. Ведь российские оккупанты на фронте сейчас предпочитают штурмовые усилия с привлечением мотопехоты. Именно в противодействие такому наступлению российских войск и было принято решение администрации президента США Джо Байдена.

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Позицию Соединенных Штатов по оказанию военной помощи Украине объяснил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет "Голос Америки".

Поскольку такие противопехотные мины могут составлять угрозу гражданскому населению, Украина, по словам Остина, обязалась "фиксировать, где они устанавливают эти мины".

С начала войны США снабжали Украину противотанковыми минами. Вместо этого решение предоставить противопехотные мины стало еще одним серьезным изменением политики администрации Байдена", отметил Остин.

Глава Пентагона добавил, что украинская армия нуждается в средствах, которые "могут помочь замедлить эти усилия" россиян.

По словам Остина, в целом поставка оружия как в Украину, так и в Израиль, с одной стороны, создала нагрузку на запасы оружия Соединенных Штатов, но с другой – обновила американский арсенал более современным вооружением.

"Поскольку мы оказали помощь в безопасности Украины и Израиля, это несомненно изъяло некоторые вещи из собственных запасов", – сказал Остин.

Вместе с тем, это побуждает Вашингтон пополнять собственные запасы и способствует созданию рабочих мест, говорит Остин. Ведь каждый раз предоставленное союзникам оружие, заменяется "новым и лучшим".

"Это ставит нас в лучшую военную позицию", – подчеркнул министр обороны США, добавив, что это также требует немного времени.

Остин сообщил и о том, что администрация Байдена "сотрудничает с промышленностью, чтобы расширить мощности американской промышленной базы".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден согласовал поставки Украине противопехотных мин. При этом Украина обязалась не использовать мины в густонаселенной местности. Использование противопехотных мин может помочь Силам обороны замедлить продвижение российских войск, направляя их в районы, где по ним можно будет нанести удар артиллерией и ракетами.

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