Спустился за минуту до удара: пострадавший при атаке Драмтеатра в Чернигове военный рассказал о спасении

В субботу, 19 августа, страна-агрессор Россия совершила очередной террористический акт, ударив по центру Чернигова. Удар пришелся на драмтеатр на Красной площади – главной площади города.

Видео дня

Пострадавший при атаке военный Валерий Боровик рассказал о своем спасении. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Боровика, его спасло то, что он спустился на первый этаж всего за минуту до удара.

"Просто Бог помог: за минуту до прямого попадания спустился со второго этажа на первый. На втором остался парень из тех обеспечения театра. Пожалуй.... Не буду пока делать выводы, но второго этажа фактически уже нет. Нас спасло только добротное перекрытие между первым и вторым этажом", – отметил он.

Украинский защитник подчеркнул, что оккупантов обязательно догонит возмездие.

"Будем жить! Отплатим!!!" – резюмировал Боровик.

Стоит отметить, что в театре в момент попадания проходила выставка производителей дронов "Лютые птички". В окрестных домах в результате взрыва вылетели окна.

В результате теракта погибли 7 человек, еще более 100 получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия взрыва российской ракеты.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский показал последствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.