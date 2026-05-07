Спутниковые снимки зафиксировали пожары на НПЗ и станции 'Транснефти' в Перми: что известно о последствиях

В российской Перми зафиксировали новые пожары на стратегических объектах нефтяной инфраструктуры после атаки беспилотников. Возгорания возникли на территории нефтеперерабатывающего завода и станции магистрального нефтепровода.

Данные спутникового мониторинга подтверждают масштаб инцидента и его повторяющийся характер. Об этом сообщает Агентство. Новости.

Согласно обнародованной информации, после атаки дронов в Перми было зафиксировано несколько очагов огня на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Пожары одновременно возникли по меньшей мере в трех разных точках предприятия. Их зафиксировали два отдельных спутника во время пролета над регионом – примерно в 10:22 и 11:13 по московскому времени.

Также возгорание было зафиксировано на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". Спутники зафиксировали огонь в этом районе ранее – в 8:06 и 9:44. В то же время отмечается, что в этой локации пожары регистрируются практически ежедневно, начиная с 29 апреля, когда город подвергся серии атак беспилотников. До этого в течение всего апреля подобных инцидентов в районе станции не фиксировали.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь" является частью нефтепровода Пермь – Альметьевск и принадлежит компании "Транснефть – Прикамье". Объект выполняет важные функции по перекачке, хранению и распределению нефти по магистральным трубопроводам. Через него проходят потоки сырья, в том числе в направлении Пермского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит компании "Лукойл" и считается одним из крупнейших в России.

По данным российских властей, утром в четверг город подвергся очередной атаке беспилотников. Губернатор Пермского края сообщил об одном пострадавшем человеке. Один из дронов попал в жилой дом, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв. Здание расположено примерно в полукилометре от предприятия "ОДК-СТАР", которое входит в состав государственной корпорации "Ростех" и специализируется на машиностроении.

Это уже третья масштабная атака беспилотников на Пермь менее чем за две недели. Предыдущие удары произошли 29 и в ночь на 30 апреля. Тогда в результате атак также вспыхнули пожары на нефтеперерабатывающем заводе и станции "Пермь".

По словам местных жителей, пожары после предыдущих ударов тушили несколько дней, а густой дым накрыл центральную часть города. Сообщалось также о так называемых "нефтяных дождях" и сильном запахе гари. Жители жаловались на отсутствие оперативной информации со стороны местных властей о ситуации и возможных рисках для здоровья.

Удар по Перми

В четверг, 7 мая, в Перми прогремели взрывы. Городскую линейно-производственную диспетчерскую станцию в очередной раз атаковали украинские беспилотники, на месте удара поднимался дым. Из-за атаки взорвались четыре последних резервуара с нефтью .

Дополнительно сообщалось, что в городе, вероятно, были атакованы сразу два энергетических объекта. Очевидно, кроме ЛВДС, удар пришелся и по территории самого завода. Пожар на месте поражения стремительно усиливается. Ранее станция была атакована в ночь на 29 апреля дальнобойными дронами Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа".

Напомним, как стало известно, Москва продемонстрировала, что выполнять введенный Киевом режим тишины не собирается. С первых минут объявленного режима тишины, взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Херсоне, Сумах и др.

