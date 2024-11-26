'Сражаться, как за каждый метр нашей земли': Лакийчук назвал два плана Украины относительно Курской области

Основные военные цели, которые ставились украинским защитникам относительно операции в Курской области РФ, были достигнуты. Сама Курская область, ее земли Украине не нужны.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Причем эксперт отметил, что Украина "заинтересована в содержании этих территорий как можно дольше", хотя по поводу политической целесообразности "однозначного ответа нет".

"Чего мы добивались, совершая операцию в Курской области? Оттянуть резервы противника, сковать резервы врага на этом участке, которые предназначались для других направлений фронта, предотвратить операцию врага на нашем севере. Такое объяснение операции вполне адекватно", – отметил господин Лакийчук.

То есть основная цель Курской операции "не заключается в удержании каких-либо территорий", она – в сковывании сил врага, пояснил он.

"За эти месяцы мы смогли действительно оттянуть и сковать под Курском самые мощные силы противника, и сейчас они воюют на Курщине, а не на Покровщине, не на Кураховском направлении, не на Запорожском направлении", – подчеркнул эксперт.

Также, как известно, удержание силами ВСУ части российской территории можно использовать в пользу Украины во время будущих переговоров. И это – одна из политических целей операции под Курском.

"Если это действительно так, тогда наше руководство, тогда мы заинтересованы в удержании этих территорий как можно дольше", – отметил Лакийчук.

Эксперт уточнил: исходя из первой указанной цели, Украине неважно, какие именно части области РФ будут контролировать ВСУ, потому что "контроль территорий на Курщине не важен, важно, чтобы там концентрировалось как можно больше сил врага". Таким образом, можно и даже нужно какие-то регионы РФ сдавать, потому что "здесь вопрос военного превосходства, а не защиты земли".

"Но если часть российской территории нужна для политической целесообразности, тогда, наверное, за каждый метр этой Курщины надо драться, как за каждый метр нашей родной земли", – подчеркнул эксперт.

Господин Лакийчук не согласился с мнением, что россияне на данный момент истощают там наши войска, и поэтому Курскую операцию надо прекращать.

"Мое мнение таково, что это наши войска там истощают российские. Вы посмотрите на общие потери врага год назад и сейчас. Это же не только Покровское, Кураховское направление дают, это Курская операция в том числе", – сказал он.

Напомним, что площадь, которую контролируют Вооруженные силы Украины в Курской области, сократилась до 800 квадратных километров. Ранее ВСУ контролировали примерно 1300 квадратных километров этой территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября 2024 года Вооруженные силы Украины совершили серию атак по важным объектам в Курской области РФ, в частности по военному аэродрому "Халино" и командному пункту российских войск, был нанесен с помощью ракет ATACMS. поразившие стратегические цели, в частности военные объекты и технику агрессора.

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