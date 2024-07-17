Среди лидеров – Польша, Германия, Чехия и Канада: в Минобороны назвали количество украинцев, обновивших данные за границей

Приложение Резерв+ показало, что за границей есть много военнообязанных украинцев, которые не собираются скрываться от войны. Так, с 18 мая военно-учетные данные за границей обновили 75 тысяч граждан Украины.

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Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". По его словам, больше всего воспользовались приложением украинцы в Польше, Германии, Чехии и Канаде.

В Украине 16 июля истек срок, в который военнообязанные должны были обновить свои данные. В Минобороны подсчитали, сколько украинцев сделали это, находясь за границей.

"У нас действительно показатели такие: 75 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные в течение 60 дней. Среди лидеров – Польша, Германия, Чехия и Канада. А вообще, по всему миру очень активно люди это делали именно с помощью приложения Резерв+", - сообщил Лазуткин.

Он отметил, что за границей есть немало украинцев, которые действительно хотят присоединиться к ВСУ, чтобы защищать свою страну.

Напомним, что граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к ответственности. Им грозят строгие штрафы – от 17 000 до 25 500 грн. При этом украинцы могут самостоятельно проверить наличие таких штрафов через специальную систему Минюста.

Как сообщал OBOZ.UA:

После 16 июля военнообязанным украинцам начнут вручать повестки не только в общественных местах, но и через "Укрпочту". Их будут отправлять на те адреса места жительства и регистрации, что указаны в реестрах.

Военнообязанные, которые после 16 июля будут игнорировать отправленные по почте повестки, будут считаться такими, которым повестки вручены. А в дальнейшем таких граждан могут объявлять в розыск.

ТЦК также будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего вовремя свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной. Даже если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК снова отправят еще одну.

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