США 3 мая объявят о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн – Politico

США не перестают поддерживать Украину в российской войне. Вскоре наша страна получит очередной пакет военной помощи от Штатов. О нем объявят в среду, 3 мая

Видео дня

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что Белый дом планирует объявить о транше на сумму 300 млн долларов.

"Администрация Байдена собирается объявить в среду об очередном пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, сообщили официальные лица США Ларе и Джо", – говорится в публикации.

Уже известно, что пакет будет включать дополнительные артиллерийские и минометные боеприпасы для грядущего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Также в нем будут грузовики и тяжелая техника, запасные части и ракеты Hydra-70 (американская 70-мм неуправляемая авиационная ракета – Ред.) для самолетов и вертолетов.

"Чиновникам была предоставлена ​​анонимность, поскольку они не хотели выступать публично до официального объявления", – сказано в статье.

Отметим, США еще раз подтвердили, что продолжат оказывать помощь Украине. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил о новых траншах военной помощи для нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Он включал вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия.

Также ранее Верховный генерал США в Европе Кристофер Каволи заявил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. ВСУ уже получили 98% боевой техники и боеприпасов, обещанных международными союзниками.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили наши власти. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!