США готовят новый пакет помощи Украине на сумму $225 млн – Reuters

Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В этот раз сумма финансирования может составить 225 миллионов долларов.

Деталей о том, когда именно это произойдет, нет. Однако объявление ожидается 6 либо 7 июня, предположило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Информация о новой партии оружия и техники появилась перед встречей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Переговоры должны пройти в четверг, 6 июня, во время мероприятий, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Предыдущий пакет помощи (на 275 миллионов долларов) был объявлен Вашингтоном 24 мая. Он был пятым после того, как Байден подписал закон о финансировании дополнительных потребностей национальной безопасности США, и третьим, который Штаты выделили через механизм президентских полномочий (PDA).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что восстановление американской военной помощи способствовало стабилизации ситуации на фронте в Украине. Именно благодаря этой помощи планы Кремля по захвату Харькова были сорваны, считают в Государственном департаменте Соединенных Штатов.

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