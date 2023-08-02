США готовят новый пакет военной помощи для Украины – Politico

Соединенные Штаты Америки уже в скором времени могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на осведомленный источник. "Министерство обороны (Пентагон – Ред.) ожидает, что еще один транш будет объявлен в начале следующей недели", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какое именно вооружение может войти в этот пакет военной поддержки.

Напомним, последний пакет военной помощи для Украины от администрации президента США Джо Байдена на 400 миллионов долларов включал дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехнику и противотанковое оружие.

О нем Штаты объявили всего неделю назад, 25 июля. Подробнее об этом пакете военной помощи Украине читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Администрация президента США Джо Байдена планирует увеличить поставки критически важных боеприпасов для Украины. С этой целью Соединенные Штаты заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о поставке 155-мм боеприпасов для ВСУ.

– По данным Politico, в сентябре текущего года в Украину будут поставлены первые танки Abrams, которые передадут Соединенные Штаты. Первая партия будет состоять из шести-восьми танков.

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