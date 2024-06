США могут сломать планы Украины на применение F-16 – ISW

Российская противвоздушная оборона снизит эффективность полученных Украиной истребителей F-16, если США не позволят Киеву использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для уничтожения систем ПВО на территории РФ. Летчикам Вооруженных сил Украины придется действовать на F-16 в опасном воздушном пространстве, если политика США продолжит предоставлять "убежище" России, защищающее российские силы от ATACMS.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 22 июня. Как отмечают аналитики, российская ПВО сможет прикрыть до 48% воздушного пространства Украины, если РФ разместит пусковые установки С-400 "Триумф" на своей территории за пределами досягаемости HIMARS, вооруженных ракетами GMLRS.

Такое развертывание российской ПВО усложнит способность Украины использовать пилотируемую авиацию ближе к прифронтовым зонам или против районов, откуда исходит угроза от российских самолетов, беспилотников и ракет, говорится в отчете.

При этом в ISW продолжают считать, что силы Украины смогут объединить авиацию для поддержки наземных операций, если украинские военные получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточно квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить возможности российской ПВО.

Частичная отмена "неприкосновенности" РФ уже дала "чистый положительный эффект, подчеркнув мощный скрытый потенциал, которого можно достичь благодаря более масштабным политическим изменениям", заявили в Институте изучения войны.

Аналитики напомнили о статье американской газеты The Washington Post, которая сообщила, что изменение политики администрации президента США Джо Байдена, позволяющее украинским силам наносить удары по ограниченным частям РФ в конце мая 2024 года – несмотря на то, что они были весьма ограниченными – позволило Украине наносить удары "по районам, где сосредоточено [российское] оборудование", и по местам, откуда наносятся ракетные удары против Украины.

The Washington Postтакжепроцитировала командира разведывательного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко который заявил, что РФ не нанесла ни одного ракетного удара С-300 по Харькову (вероятно, и по области с тех пор, как администрация Байдена частично отменила запрет на удары американским оружием по РФ в конце мая 2024 года.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило 22 июня, что украинские силы нанесли удары по войскам и системам ПВО России в пределах 20 км внутри российской территории.

Журналисты процитировали командующего украинской артиллерией, который заявил, что украинские силы использовали HIMARS для уничтожения российской колонны вдоль границы, ожидающей приказа войти в Украину.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил Washington Post, что ситуация в Харькове "значительно изменилась" после того, как США частично сняли ограничения.

В докладе Washington Post отмечается, что удары российских планирующих бомб по Харьковщине не уменьшились, что подчеркивает необходимость разрешить Украине наносить удары по российским авиабазам и усилить возможности ПВО Украины.

"Запад сохраняет возможность существенно сорвать российские операции в масштабе, позволяя Украине использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по оперативному тылу и глубоким тылам России на российской территории", – говорится в отчете ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах Украины 17 июня рассказали, что украинские летчики, которые проходят обучение на F-16, пребывают на последних этапах подготовки и уже налетали нужное количество часов.

Командующий ВВС Нидерландов генерал Арнуд Сталлманн заявил, что F-16 взлетят в небо над Украиной уже летом 2024 года. Они должны встать на защиту Харькова, который ежедневно страдает от ударов РФ.

На днях советник президента США по нацбезопасностиДжейк Салливанзаявил, что разрешение США на удары по РФ предоставленным оружием распространяется "на любое место", где войска РФ переходят границу Украины, "чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию". Также предоставлено разрешение применять ПВО по РФ, чтобы "снять российские самолеты с неба". Дело не в географии, а здравом уме, заявил Салливан.

