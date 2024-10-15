США обеспокоены информацией о привлечении военных КНДР на стороне России – Госдеп

В ответ на вероятное привлечение северокорейских военнослужащих в войну против Украины на стороне России в США выразили обеспокоенность. В то же время в Вашингтоне хотят получить независимые подтверждения включения КНДР в "СВО".

Видео дня

Представители Государственного департамента и Белого дома во вторник, 15 октября, прокомментировали ситуацию. Мэтью Миллер, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства, на брифинге заявил: если это правда, то это "новый уровень отчаяния" со стороны РФ.

"Мы озабочены сообщениями о том, что солдаты КНДР воюют на стороне России. Если это правда, это означало бы значительный рост взаимодействия между двумя странами – взаимодействия, которое, как вы все видели, развивается на протяжении последних нескольких месяцев", – сказал Миллер.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома, также указал на то, что Штаты пока не имеют подтверждений из независимых источников.

"Если это правда, то это происходит в то время, когда Россия продолжает нести чрезвычайные потери. Фактически я бы пошел дальше, чтобы сказать, что речь идет об исторических уровнях потерь в современном конфликте", – сказал Кирби на брифинге.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Северная Корея поддерживала Российскую Федерацию с самого начала ее открытой агрессии против Украины. Пхеньян, судя по всему, готов непосредственно помогать оккупационной армии в связи с причинами военного и политического характера.

– По данным СМИ, 3 октября украинские воины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Там было уничтожено более 20 вражеских военнослужащих, в том числе шесть офицеров из КНДР.

– Кроме того, источники заявили о бегстве со своих позиций, расположенных на границе между Брянской и Курской областями России (в 7 км от Украины), 18 военнослужащих из Северной Кореи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!