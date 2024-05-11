США одобрили срочную продажу HIMARS для Украины: системы оплатит Германия

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил срочную продажу Украине реактивных систем залпового огня HIMARS примерно на $30 млн. Речь идет про три установки.

Эту технику у США купит правительство Германии, чтобы впоследствии передать ее Силам обороны Украины. О решении Госдепа сообщило издание AP в пятницу, 10 мая.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует "немедленную продажу" Украине РСЗО HIMARS. Как говорится в материале, системы будут поступать из армейского арсенала Соединенных Штатов.

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне сообщил, что Берлин выкупит у США три HIMARS для Украины.

Немецкие СМИ писали, что идея приобрести у США HIMARS для Украины возникла в ФРГ, когда американский Конгресс не мог одобрить законопроект с дополнительным финансированием для Украины. Сейчас Германия выполняет свои обязательства.

Напомним, что 10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Вашингтон передаст Вооруженным Силам нашего государства ракеты к ЗРК Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, бронемашины MRAP, противотанковые системы Javelin и боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий производитель Hensoldt отправит в Украину шесть радаров TRML-4D для нужд ПВО. Техника уже оплачена правительством ФРГ "в рамках комплексного пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!