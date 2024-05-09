Германия купит три установки HIMARS у США и передаст Украине

Германия выкупит у Соединенных Штатов Америки три реактивные системы залпового огня HIMARS. Эту технику Берлин передаст Силам обороны Украины.

Об этом объявил министр обороны Германии Борис Писториус в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам своего визита в Вашингтон. Его слова приводит немецкий журналист Бастиан Браунс в соцсети Х.

"В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами", – объявил глава Минобороны ФРГ.

Он отметил, что для НАТО важно поддерживать Украину сейчас, поскольку успех российского диктатора Владимира Путина развяжет руки автократам по всему миру.

Издание пишет, что идея приобрести у США HIMARS для Украины возникла в Германии в то время, когда было неясно одобрит ли американской конгресс дополнительное финансирование для Украины. Не смотря на то, что законодатели в Штатах приняли законопроект, который позволит передавать Киеву дополнительное вооружение, Берлин все же выполняет свои обязательства.

HIMARS – американская дальнобойная реактивная система залпового огня на колесном шасси. Украина получила первые системы HIMARS от США летом 2022 года. Они позволили Силам обороны Украины поражать российские цели в тылу и получить временное преимущество на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий производитель Hensoldt отправит в Украину шесть радаров TRML-4D для нужд ПВО. Техника уже оплачена правительством ФРГ "в рамках комплексного пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро".

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