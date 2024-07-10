США передали для Госпогранслужбы Украины скоростные катера Metal Shark: чем они особенны. Фото

Морская охрана Госпогранслужбы Украины получила современные скоростные катера компании Metal Shark от Соединенных Штатов Америки. Они оснащены современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения, камерами видеонаблюдения.

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Катера были переданы американским правительством в рамках реализации совместного проекта с Отделом оборонного сотрудничества ODC и при активной поддержке Программы экспортного контроля и безопасности границ EXBS. Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

Как говорят наши морские пограничники, эти катера очень скоростные, очень маневровные, комфортные и эргономичные.

В ГПСУ напомнили, что в прошлом году военнослужащие из числа корабельно-катерного состава отрядов Морской охраны прошли обучение по управлению и эксплуатации малых патрульных катеров. Практические тренинги проходили в США, непосредственно на базе судостроительной компании Metal Shark, специализирующейся на изготовлении катеров с алюминиевыми корпусами.

"В настоящее врем американские катера уже стали надежными железными побратимами моряков-пограничников на морском и речном участках и привлечены к охране и обороне государственной границы Украины, освещении надводной обстановки и т.д. В частности, данные катера привлекаются и к обеспечению безопастной составляющей морского коридора в Черном море", – сказано в сообщении.

Как написала посол США в Украине Бриджит Бринк, эти катера позволят большему количеству кораблей экспортировать зерно и другие жизненно важные товары на мировые рынки, поддерживая украинских фермеров и бизнес, а также экономику Украины.

Точный тип катеров, которые были переданы украинским пограничникам, не разглашают, однако в сообщении посол США использовала фото патрульного катера Metal Shark 45 Defiant, отмечает "Милитарный".

Такие катера имеют цельноалюминиевую конструкцию и длину корпуса 13,8 метров, ширину – 4,6 метра. Они способны развивать скорость 35-40 узлов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит дополнительные комплексы противовоздушной обороны. Речь идет о "десятках систем ПВО", в том числе NASAMS, HAWK, IRIS-T и Gepard.

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