США поддержат Украину, если она захочет привлечь Россию ко второму Саммиту мира – Госдеп

Соединенные Штаты Америки обсуждали с Украиной возможность привлечь представителей страны-агрессора России ко второму Саммиту мира, подготовка к которому уже идет. Вашингтон заверил, что поддержит Киев, если он примет такое решение.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 15 июля, передает Укринформ. По его словам, этот вопрос обсуждался на саммите НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

"Это то, что мы с ними (украинской делегацией. – Ред.) обсуждали", – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно второго саммита мира и возможности пригласить туда россиян.

Миллер снова подчеркнул, что все решения относительно возможных переговоров с представителями страны-агрессора будет принимать только Украина. Вашингтон не оказывает на Киев никакого влияния в этом вопросе.

"Украина сама решает, когда, как и в какой форме проводить обсуждения и вести дипломатические переговоры. Как партнер и государство, которое оказывает помощь, мы будем поддерживать их (украинцев. – Ред.), если они решат пойти по этому пути", – отметил представитель Госдепа.

Он также напомнил, что США будет поддерживать дипломатию, когда Украина будет готова. Однако Россия все еще не продемонстрировал готовность к такой дипломатии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий Саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания Bloomberg, Украина планирует организовать второй Саммит мира до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года. По словам людей, знакомых с ситуацией, на этот раз мероприятие может состоятся с участием представителей РФ.

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