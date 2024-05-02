США признали, что РФ применяет против ВСУ химоружие: под санкции попали разрабатывающие его структуры

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки подтвердили, что российские оккупационные войска применяли против Вооруженных сил Украины химическое оружие. Речь идет про вещество хлорпикрин, что нарушает Конвенцию о запрете использования химического оружия.

Из-за этого в новый список санкций против страны-агрессора , о котором Госдеп объявил 1 мая, попали три российские государственные организации, связанные с программами химического и биологического оружия, а также четыре российские компании, которые сделали вклад в такие организации. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В Госдепе Штатов констатируют, что Россия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков (riot control agents).

"Применение таких химических веществ не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя", – говорится в сообщении.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва продолжает игнорировать свои обязательстве перед международными нормами, в частности Конвенцию о химическом оружии. Там провели параллели с отравлением Алексея Навального и Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Так, Госдеп США наложил санкции на Войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского Минобороны, которые занимаются разработкой химического оружия.

Под санкции также попали четыре компании, причастные к программе химического оружия России.

Издание The Telegraph в начале апреля сообщило, что войска РФ систематически задействуют против украинских военных слезоточивый газ CS ("Сирень"), способный вызывать панику, а также другое химическое оружие, которое сбрасывают с дронов. Украинские защитники имеют для защиты противогазы, однако не всегда они оказываются эффективны.

Как сообщал OBOZ.UA, США "вместе со многими международными партнерами" объявили о введении санкций против более 300 субъектов в пределах РФ и за ее пределами. Среди них предприятия, оказывавшие помощь России в закупке необходимых для войны против Украины технологий.

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