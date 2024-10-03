США видят в Плане победы Зеленского "ряд продуктивных шагов" – Госдеп

В Соединенных Штатах Америки рассмотрели План победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский относительно окончания войны с Россией, и считают, что он содержит "продуктивные шаги". Детали этого плана ни Украина, ни США пока оглашать не будут.

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Об этом сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в среду, 2 октября. По его словам, Вашингтон будет и дальше сотрудничать с Киевом относительного положений, которые содержит украинский План победы.

"Мы получили этот план, мы его пересмотрели, мы увидели в нем ряд продуктивных шагов", – сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично, поэтому США пока воздержатся от обсуждений.

Отметим, что в Офисе президента Украины ранее сказали, что украинцам представят для ознакомления План победы президента Владимира Зеленского, однако не в полном объеме. Ряд его деталей пока является закрытым.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в США Зеленский представил План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Штатов. Подводя итоги поездки, украинский лидер заявил, что можно силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что Украина выиграет войну, начатую против нее Россией. Соединенные Штаты Америки будут продолжать стоять рядом с ней на этом пути.

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