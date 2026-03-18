ССО поразили базу засекреченного российского подразделения 'Рубикон' в оккупированном Донецке. Видео

Украинские Силы специальных операций нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на оккупированной территории Донецкой области. Под прицелом оказались центры управления беспилотниками и склады боеприпасов.

Одним из ключевых результатов стало поражение базы засекреченного подразделения "Рубикон" в Донецке. Соответствующие кадры показала пресс-служба ССО Вооруженных сил Украины.

"Силы специальных операций провели серию Middle Strike ударов по вражеским объектам в оккупированной Донецкой области в ночь на 18 марта", – говорится в сообщении.

В городе дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон", а также один из элементов управления этого подразделения.

Кроме того, ударам подвергся координационный центр, который обеспечивал работу подразделений беспилотных систем противника.

Отдельно сообщается о поражении объектов в населенном пункте Вольное на оккупированной территории. Там украинские военные попали в склады боеприпасов, техники и имущества, а также в место накопления и распределения боекомплекта.

В ССО отмечают, что такие операции являются частью системных действий по нанесению точечных ударов по важным объектам врага в глубине оккупированных территорий. Важную роль в подготовке и реализации атак сыграли представители украинского подполья и Движения сопротивления, которые способствовали сбору информации.

Украинские военные подчеркивают, что подобные асимметричные действия направлены на стратегическое ослабление российских сил, в частности в сфере применения беспилотных технологий и обеспечения боевых подразделений.

Операции по уничтожению ключевых военных объектов на оккупированных территориях продолжаются.

