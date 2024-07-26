'Стала мишенью': пограничники уничтожили российскую МТ-ЛБ на Харьковском направлении. Видео

В составе Сил обороны украинские пограничники истребляют вражескую технику на украинской земле. В этот раз они поразили российскую МТ-ЛБ в Харьковском направлении.

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Меткое поражение произвели операторы БпЛА. Видео уничтожения вражеского бронеавтомобиля показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Российская МТ-ЛБ стала мишенью пограничников-операторов БПЛА. Бойцы метко отработали и уничтожили бронеавтомобиль противника на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

Впервые вражескую машину пограничники подбили на полном ходу. Когда МТ-ЛБ россиян остановилась, ее несколькими ударами перевели в состояние металлолома.

Напомним, ранее стало известно, что партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Россиянин в соцсетях познакомился с "девушкой" из мариупольского движения сопротивления. Так что кроме желания заработать 10 тыс. гривен на поджог его толкнула еще и страсть.

Также сообщалось, что защитники Украины взорвали полевой склад россиян и разнесли позиции российских дронщиков на одном из направлений фронта.