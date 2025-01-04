'Стали одними из важнейших инструментов': Зеленский отметил роль дронов в войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важную роль дронов в противостоянии с российским агрессором. Беспилотники являются самым важным инструментом как на поле боя, так и в тылу.

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Об этом, 4 января, глава государства написал в своем Telegram канале. Он отметил, что дроны спасают жизнь людей и компенсируют дефицит оружия.

"Дроны стали одними из важнейших инструментов в борьбе с оккупантом. И на фронте, и во вражеском тылу. Дроны уже изменили войну. Берегут жизнь наших людей и компенсируют дефицит другого оружия, в частности артиллерии, благодаря чему можем защищаться и уничтожать оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинский лидер выразил благодарность всем причастным к производству и поставке дронов и пообещал и дальше "наращивать работу в этом направлении", чтобы технологии помогали государству достигать собственных целей.

"И я благодарю каждого и каждой, кто работает, чтобы преимущество в дронах было именно за Украиной. Спасибо всем, кто производит и поставляет, кто учит и кто ищет новые технические решения и развивает нашу армию", – резюмировал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о планах по изготовлению 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч крылатых ракет до конца 2025 года. Он отметил, что общая сумма, выделенная на нужды в безопасности и обороне страны, составила 2 трлн 230 миллиардов гривен. Расходы на оружие и военную технику составят не менее 739 миллиардов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сообщил, что в первые три дня нового года Россия применила против Украины более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. Значительную часть наших защитников удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ.

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