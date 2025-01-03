'Террор требует не сбавлять активности': Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет применила Россия с начала года

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за первые три дня нового года страна-агрессор Россия применила против Украины более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. Значительную часть защитникам украинского неба удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ.

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Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Он опубликовал кадры работы украинской ПВО по вражеским целям.

"Но, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", – отметил глава государства.

Также враг ежедневно наносит удары управляемыми авиабомбами.

Зеленский подчеркнул, что такой нетеряющий интенсивности российский террор требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита. Это касается всех системных элементов ПВО: от Patriot до мобильных огневых групп.

Украине нужно постоянно пополнять запас противоракет для ПВО, увеличивать способность наших МОГ уничтожать цели врага.

"Я благодарен всем партнерам, которые помогают. Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован", – добавил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января россияне атаковали Чернигов баллистическими ракетами. В результате обстрела там разрушены два частных дома, погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Погибший из-за атаки РФ есть и в Киевской области – Россия убила водителя грузовика. Число раненых в результате ударов дронам в регионе возросло до пяти.

По Славянску Донецкой области 3 января войска РФ, предварительно, ударили авиационной бомбой. Ранения получили четыре гражданских, среди которых двухлетний ребенок. Также от циничных атак врага постоянно страдает приграничье.

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