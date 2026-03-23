'Стальной кордон' ловко уничтожил укрытия, склад боеприпасов и живую силу оккупантов. Видео

Ежедневно Вооруженные силы Украины уничтожают живую силу и технику российских оккупантов. На этот раз результативной работой отличились пограничники бригады "Сталевого кордону" "Гвардії наступу".

Видео дня

Кадрами выполнения успешных операций поделились в пресс-службе ГПСУ. Операции стражи границы проводили как на северной Слобожанщине, так и в Курской области России.

На опубликованных кадрах пограничники-дронари ликвидировали по меньшей мере пятерых российских солдат, уничтожили семь укрытий, три антенны связи и один полевой склад боеприпасов противника.

Напомним, ранее украинские военные остановили бронеколонну россиян возле Гуляйполя (Запорожская область). В ходе боевых действий дронари "сожгли две коробочки и закусили все это танком".

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем (СБС) провели удачную охоту на вражескую технику в Брянской области РФ и на временно оккупированной территории Донецкой области. Военным удалось уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", пуско-зарядную установку "Бук-М2" и радиолокационную станцию "Триумф" из состава С-400.

Как сообщал OBOZ.UA,украинские военные в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!