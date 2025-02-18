'Стандартная методичка': оккупанты готовят теракты против мирного населения, чтобы обвинить в них движение сопротивления – 'Атеш'

Российские захватчики готовят теракты против мирного населения, чтобы обвинить в них движение сопротивления "Атеш". Подобные действия являются стандартной методичкой ФСБ с целью усиления контроля на ТОТ Украины и России.

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Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны отметили, что их движение российские оккупационные власти заранее объявили террористической организацией.

"ФСБ готовит провокации для дискредитации сопротивления. Это стандартная методика, которую они уже применяли ранее для усиления репрессий и тотального контроля", – говорится в сообщении.

Участники движения рассказали, что оккупанты планируют совершать теракты против мирного населения с целью обвинить в этом партизанские формирования как на временно оккупированных территориях Украины, так и в России.

В "Атеше" отметили, что движение, действующее исключительно против российских оккупантов, решительно осуждает любые преступления против гражданского населения. Военные РФ не смогут скрыть свои подлинные преступления с помощью фальшивых инсценировок.

Напомним, по информации партизан, российские военнослужащие продолжают саботировать приказы командования на Покровском направлении. Чтобы не идти на штурм ВСУ, оккупанты намеренно выводят из строя свою технику.

Как сообщал OBOZ.UA, по сообщению украинских партизан, россияне перебрасывают топливо из Новороссийска в Крым через Керченский мост, однако ситуация меняется. За последние недели частота поставок топлива значительно сократилась. Вероятно, это связано с постоянными ударами Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам и базам России.

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