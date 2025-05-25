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Станислав на Херсонщине попал под вражеский обстрел: повреждены жилые дома и детсад. Фото

Екатерина Дутик
War
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Станислав на Херсонщине попал под вражеский обстрел 25 мая - последствия обстрела фото

Днем 25 мая российские оккупанты обстреляли из артиллерии и дронами-камикадзе Станислав Херсонской области. В населенном пункте был поврежден детский сад и три жилых дома.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

"Сегодня днем российские оккупационные войска обстреляли Станислав из артиллерии. Зафиксировано не менее шести попаданий, а также пять атак дронами-камикадзе", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Станислав на Херсонщине
Станислав Херсонская области обстреляла армия РФ

Местные власти показали последствия очередного террора российской оккупационной армии.

Последствия обстрела села Станислав на Херсонщине
Обстрел Станислава Херсонской области 25 мая

В детском саду, как видно на фото, выбило окна и двери, повреждены стены и фасад, а также разрушена крыша здания.

Станислав Херсонской области обстреляли из артиллерии и БПЛА 25 мая
Станислав Херсонской области обстреляли из артиллерии и БПЛА 25 мая
Станислав Херсонская область

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 24 мая, российские оккупанты атаковали с БПЛА Антоновку на Херсонщине. Взрывчатку сбросили с дрона около семи часов утра. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Российские захватчики в течение 23 мая нанесли многочисленные удары по территории Херсонщины. В результате вражеской атаки погибли два человека, 13 получили ранения.

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