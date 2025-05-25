Станислав на Херсонщине попал под вражеский обстрел: повреждены жилые дома и детсад. Фото

Днем 25 мая российские оккупанты обстреляли из артиллерии и дронами-камикадзе Станислав Херсонской области. В населенном пункте был поврежден детский сад и три жилых дома.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

"Сегодня днем российские оккупационные войска обстреляли Станислав из артиллерии. Зафиксировано не менее шести попаданий, а также пять атак дронами-камикадзе", – говорится в сообщении.

Местные власти показали последствия очередного террора российской оккупационной армии.

В детском саду, как видно на фото, выбило окна и двери, повреждены стены и фасад, а также разрушена крыша здания.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 24 мая, российские оккупанты атаковали с БПЛА Антоновку на Херсонщине. Взрывчатку сбросили с дрона около семи часов утра. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Российские захватчики в течение 23 мая нанесли многочисленные удары по территории Херсонщины. В результате вражеской атаки погибли два человека, 13 получили ранения.

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