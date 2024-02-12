'Starlink в свободной продаже на территории РФ': в ГУР заявили о работе над нейтрализацией угрозы

В стране-агрессоре России терминалы спутникового интернета Starlink от компании Space X Илона Маска открыто продаются на онлайн-площадках. Starlink используют российские оккупанты на фронте в Украине, а украинские военные со своей стороны работают над тем, чтобы нейтрализовать угрозу от этих терминалов.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в понедельник, 12 февраля, в эфире национального телемарафона. По его словам, из-за санкций Россия использует так называемый параллельный импорт, то есть, контрабанду.

Юсов отметил, что это происходит через третьи страны, однако не стал говорить, о каких именно государствах идет речь.

"Мы не будем называть конкретные страны, и информация эта требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории России на открытых онлайн-площадках", – сказал представитель украинской разведки.

Юсов уточнил, что использование российскими войсками Starlink на передовой в Украине по сравнению с 2023 годом стало более системным и налаженным. Он добавил, что войска РФ "делают ставку" на эти терминалы.

"Естественно, ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Все детали сейчас раскрывать не будем", – заявил он.

Представитель ГУР также сказал, что речь не идет о том, что Space X напрямую продает Москве терминалы Starlink. Он добавил, что Россия спустя два года полномасштабной войны против украинского государства стала не только страной-террористом, но и страной-контрабандистом.

Отметим, что ранее украинский инженер, который занимается терминалами Starlink для Сил обороны Украины, сказал, что войска РФ начали применять на фронте терминалы Starlink и это происходит все чаще. По его словам, россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц.

Он уточнил, что Starlink могут работать только в Украине, в том числе и в городах, которые сейчас захвачены российскими военными. На передовой сложно определить, кому именно принадлежит терминал – Украине или России..

Андрей Юсов подтвердил эту информацию и сказал, что такая практика приобретает системный характер.

Как сообщал OBOZ.UA, Илон Маск назвал "категорической неправдой" информацию о том, что его компания могла передавать России терминалы Starlink. Миллиардер заверил, что продажи России якобы не осуществлялись ни напрямую, ни через третьи страны.