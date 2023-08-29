'Столько не производят нигде в мире': стало известно, сколько дронов теряет Украина на войне

Украинские военные ежедневно теряют до полусотни дронов. Среди них как обычные коптеры, так и профессиональные беспилотники.

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Об этом сообщил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

"Если говорить о разведывательных дронах, то в среднем за сутки наши Силы безопасности и обороны теряют 40-45 дронов. Это и более простые Mavic, Matrice, и большие профессиональные дроны украинского и иностранного производства", – сказал он.

Щиголь подчеркнул, что одновременно обеспечить армию таким количеством дронов невозможно, поскольку "столько не производится ни в мире, ни в Украине".

В то же время он отметил, что война изменила подход военных к использованию беспилотников, а производство некоторых БПЛА выросло за год более чем в 100 раз.

Глава Госспецсвязи также сообщил, что Украина законтрактовала более 22 тысяч ударных дронов, из них примерно 15 тысяч уже передали на фронт.

"В общей сложности на них из 40 млрд гривен, выделенных правительством, израсходовано уже 25 млрд", – добавил Юрий Щиголь.

По мнению чиновника, Украина сможет получить около 180-200 тысяч беспилотников в год.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо наращивать производство БПЛА для нужд ВСУ на фронте. Глава государства назвал рост производства боевых дронов одной из самых значительных задач на сегодняшний день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собирают средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом для Сил обороны Украины, которые сейчас участвуют в наступательной операции. Для этого на платформе UNITED24 фонд помощи армии "Вернись живым" и monobank объединили усилия и объявили операцию "Единство".

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