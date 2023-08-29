'Украина должна победить: для всех это главное': Зеленский призвал быть достойными пути, по которому идет страна. Видео

Каждый гражданин должен быть достойным пути, по которому сегодня идет Украина, давать ей больше силы и больше возможностей. Ведь главное для всех – победа нашего государства.

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Об этом в традиционном обращении к украинцам говорил президент Владимир Зеленский, имея в виду, прежде всего, должностных лиц и представителей государственных институтов. Глава государства призвал сограждан быть неравнодушными к каждому и каждой рядом поддерживать, заботиться о людях и всегда приближать результат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Чтобы не отводить глаз от взглядов на фотографиях воинов на Стене памяти, на других мемориалах. И я благодарю всех, кто работает ради Украины, кто бьется ради Украины именно так: достойно, смело, крепко", – отметил президент.

Глава государства отметил, что этот день – особенный – День памяти защитников Украины, погибших в боях за ее независимость с 2014 года и 24 февраля 2022 года.

"Многим из украинцев сегодня есть кого вспомнить, чью память почтить. Многие из нас сегодня мысленно были с теми своими близкими, родными и друзьями, кто сейчас воюет. Кто сейчас каждый день, каждый час рискует своей жизнью ради Украины", – отметил президент.

По его словам, каждый такой день – это напоминание всему нашему народу о том, чем заполнено все, что является нашим государством.

"Все, что является нашим государством, и все, кто является нашим государством – каждая институция, каждый чиновник, – должны чувствовать, какая Украина за ними. Сколько боли в ее сердце. Сколько отваги у нее. Какая память о людях, которых больше нет. Что теперь в ее символах. Но как по-другому люди воспринимают теперь все, что унижает Украину, ее силу и надежду", – подчеркнул президент.

Напомним, 29 августа Зеленский почтил память погибших защитников Украины. Глава государства подчеркнул, что воины ценой собственных жизней отстаивают право Украины быть среди свободных наций. Он отметил, что нет слов, которых было бы достаточно, чтобы описать силу, величие и самопожертвование Героев, которые остаются навечно в бою.

"Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, абсолютно искреннее, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры стран обсудили ситуацию безопасности в Украине, зерновое соглашение и другие вопросы;

– накануне Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главными темами обсуждения стали ситуация на фронте, а также важные вопросы, связанные с обеспечением защиты энергетической инфраструктуры Украины, подготовкой к зимнему периоду и результатами инспектирования военно-врачебных комиссий.

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