"Страшно опасные": ФСБ опозорилась в поисках террористов на оккупированных территориях Украины

Сотрудники российской Федеральной службы безопасности, которые вовсю орудуют на временно оккупированных территориях Украины, пробили новое дно. Задержания фактически оказавшихся заложниками украинцев идут полным ходом – причем поводы стали особенно изощренными.

Что не так с "раскрытыми преступлениями" и кто попал под пресс российских силовиков – читайте в материале OBOZ.UA.

Главное – сильнее напугать

То, как отчитывается российская ФСБ о результатах своей "героической работы" на временно оккупированных территориях Украины, не снилось ни одной спецслужбе мира. Причем примеров – хоть отбавляй.

4 марта стало известно о задержании в Запорожской области трех жителей оккупированного Мелитополя – Дилявера Куршутова, Ольги и Геннадия Капраловых. Z-паблики разнесли пугалку, что у них "изъяли препараты, которые применяют для создания химического оружия и которые разрабатывались в США".

Пропагандистские росСМИ хором со ссылкой на источники дали "подробности": мол, украинские спецслужбы готовили теракт с применением аналога боевого отравляющего вещества BZ в отношении российских военных и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. То есть якобы были намерены отправить их на тот свет.

Но логикой тут и не пахнет. Дело в том, что "би-зет" (или аналоги) вызывают приступы галлюцинаций, тяжелую депрессию, острый психоз. Если говорить цинично, то именно для ликвидации, учитывая мировой опыт, использовать его нет смысла, так как существуют более эффективные способы. Но для ФСБ главное, опять же, "героически добытый результат" плюс приплести сюда Штаты. А логика? Нет, не слышали.

"Террористов" ФСБ сейчас ловит пачками. Например, 1 марта российская спецслужба заявила, что в Крыму задержаны мужчина и женщина, которые якобы готовили теракты на полуострове. Мол, у мужчины изъяли радиоуправляемое взрывное устройство, электродетонаторы и пластичное взрывчатое вещество, а "в его телефоне была обнаружена переписка, подтверждающая планы совершить теракт на ж/д путях в Симферопольском районе". А вот женщина, по версии ФСБ, "планировала теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота РФ".

"Наличие у "матерого террориста", который идет на дело, переписки с "кураторами" – это просто бред. Любой адекватный человек в оккупации постоянно чистит историю как мессенджеров, так и браузера. Более того, многие имеют минимум по два мобильных. И это не означает, что эти люди предпринимают некие "активные действия", ведь оккупанты во время уличных облав могут исследовать телефон. И если найдут в нем следы посещения украинских патриотических сайтов, подписки на подобного рода Facebook-страницы или Telegram-каналы, то с вероятностью в 99,9% задержат и бросят за решетку", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке. Таких примеров в последнее время много в Мелитополе, Бердянске и других оккупированных городах.

Еще один показательный случай – задержание эфэсбэшниками и росгвардейцами жителя Луганска, который якобы "не менее восьми раз перевел немалые деньги "Азову".

"На оккупированной территории действительно немало местных жителей так и не перешли на сторону России. Но давайте откровенно: переводить деньги нашим защитникам? Первое – это очень опасно, второе – очень, очень трудно реализовать в силу разных причин. Да и представить, что в том же обнищавшем Луганске живет человек, доход которого позволяет "серьезно финансировать" кого-то на подконтрольной Украине территории, – это, извините, фантазии", – убежден разведчик.

Это провал

В погоне за попытками доказать, что "все под контролем", российская спецслужба и главари "республик" идут на откровенный подлог. И речь не только о поимке так называемых террористов, но и экстремистов и т. п.

Например, 17 января ФСБ отчиталась, что "разоблачила" в Мариуполе ну очень страшную "экстремистскую" организацию ("Свидетели Иеговы"), а спустя месяц, 22 февраля, Денис Пушилин сообщил о "свежем" факте. Самое забавное то, что видео в двух публикациях оказалось абсолютно идентичным.

Это подметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Они реально думают, что у людей горизонт памяти как у животных – полминуты?" – иронично написал он в своем Telegram-канале.

Но такие откровенно тупые проколы все же редкость, что, конечно, не отменяет самого факта преступных задержаний оккупантами невиновных людей. И все ради очередной звездочки на погонах либо карьерного роста, а жизнь человека для военных преступников не стоит ничего. Рассчитывать же на объективность или говорить о чести применительно к российским захватчикам сто процентов не приходится.