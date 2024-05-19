'Страшный сон для врагов!' Генштаб показал, как работают в паре танк Leopard и пушка Rheinmetall

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать врага с помощью вооружения от западных партнеров. Сокращать численность путинской армии бойцам помогают немецкие танки Leopard 2.

Танки оснащены 120-мм пушками Rheinmetall, которые мгновенно открывают оккупантам портал в ад. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Эффективное применение танков Leopard на поле боя показали бойцы 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Раздается команда "Выстрел!". Из ствола пушки танка Leopard 2A6 вырывается пламенное облако, и перед врагами открывается самый настоящий портал в ад", – написали украинские защитники.

Военнослужащие отмечают, что мощная, точная, надежная пушка Rheinmetall, которая установлена на танке Leopard, добросовестно выполняет свою работу и забрасывает 120-мм снаряды точь-в-точь туда, куда целит наводчик.

"Танковый выстрел – волшебное зрелище для всех нас и страшный сон для врагов", – отметили воины.

Ранее сообщалост, что Силы обороны Украины за сутки 18 мая обезвредили 236 единиц военной техники и вооружения армии РФ, в том числе сбили крылатую ракету. В боях на фронте защитники отминусовали 1210 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая Силы обороны Украины не дали оккупантам захватить Часов Яр, отразив вражеский штурм. В ходе боя защитники уничтожили 20 единиц военной техники армии РФ.

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