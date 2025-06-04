Стреляли друг в друга: в рядах российских войск на Кинбурнской косе начались хаос и паника – 'Атеш'

На временно оккупированной Кинбурнской косе в Николаевской области среди российских захватчиков усиливается хаос и паника. Командование направляет захватчиков на позиции отбиваться от предполагаемой "высадки украинского десанта", но не дает им четких указаний.

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Нервное напряжение и неразбериха уже довела оккупантов до перестрелок между собой, есть летальные случаи. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Информацию об усилении хаоса и паники среди российских военных на Кинбурнской косе движению передали сразу несколько агентов из 80 отдельной мотострелковой бригады и 61 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.

"Командование направляет подразделения на позиции в ожидании украинского десанта, но не даёт чётких указаний. На фоне растущего напряжения и полной неразберихи военнослужащие начали стрелять друг в друга. В результате этого дружественного огня были убиты двое российских солдат. Командование пытается скрыть инцидент", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также призвали россиян, проходящих службу в упомянутых подразделениях, делиться с движением информацией, ведь это "поможет им сохранить жизнь".

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты вывозят имущество из 810-й бригады морской пехоты в Севастополе. По данным "Атеш", там считают, что для объекта существует повышенная угроза.

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