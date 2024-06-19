'Стремился, чтобы дети им гордились': от полученных на фронте ранений умер защитник из Ровно. Фото

В Ровно 19 июня состоится прощание с погибшим защитником Украины Сергеем Ковалевичем. В результате минометного обстрела в Донецкой области воин получил тяжелые ранения и скончался 13 июня 2024 года.

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О трагической потере сообщил исполняющий обязанности городского головы Ровно Виктор Шакирзян. Воину было 47 лет.

Сергей Ковалевич родился 26 октября 1976 года в Ровно. Сначала учился в ровенской школе №8, а в старших классах — в селе Глынне Рокитновского района. После этого служил в армии в течение двух лет.

Сергей работал в столярных цехах, имел действительно золотые руки и разбирался во всем, за что брался. Он очень любил свою жену и двоих детей: дочь и сына. Прочитал много книг и был всесторонне развитым человеком. Собратья на фронте даже дали ему позывной "Гугл", потому что он всегда знал ответы на все вопросы.

В начале полномасштабного вторжения Сергей вместе с братом Олегом были в Польше. Олег вернулся в Украину на следующий же день, а менее чем через месяц Сергей тоже вернулся, чтобы встать на защиту государства.

Сначала было слаживание и обучение на полигоне, после чего он начал выполнять боевые задания. В июле 2022 года Сергей получил ранение, но это не остановило его от возвращения на фронт. Он всегда говорил: "Кто, как не я, буду защищать страну". Воин стремился быть достойным примером для детей, чтобы они гордились своим отцом.

К сожалению, во время боевых действий в Донецкой области Сергей получил тяжелые ранения в результате минометного обстрела врага. От полученных травм защитник скончался 13 июня 2024 года. Прощание с воином состоится 19 июня в 09:30 на Майдане Незалежности в Ровно. Похоронят его на Аллее Героев кладбища "Новое".

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Золочева Виталий Парфенюк. Он встал на защиту родной земли еще в 2018 году, за это время успел повоевать на многих горячих направлениях русско-украинской земли.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб воин из Прикарпатья Николай Грик. Он почти всю свою жизнь прожил на территории Беларуси, но вернулся в Украину и встал на ее защиту.