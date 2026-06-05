Сухопутный коридор оккупантов в Крым превращается в кладбище сгоревшей техники: появилось показательное видео

Сухопутный коридор, который соединяет Россию с оккупированным Крымом, несет значительные потери и все больше напоминает кладбище сожженной военной техники. Украинские силы продолжают наносить удары по логистическим маршрутам противника.

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На этом фоне на полуострове фиксируют проблемы с обеспечением топливом. Соответствующие кадры публикуют в соцсетях.

По имеющейся информации, ключевой сухопутный маршрут, который российские войска используют для поставки техники, боеприпасов и топлива в Крым, находится под постоянным огневым контролем Сил обороны Украины. В результате вдоль дороги накапливается значительное количество уничтоженной и поврежденной техники оккупантов.

Опубликованные кадры свидетельствуют о серьезных потерях российской армии на этом направлении. На видео видно сожженные грузовики, бронетехнику и другие средства, которые использовались для обеспечения оккупационных войск. Часть техники полностью уничтожена, другая – оставлена экипажами после поражения.

Из-за осложнения логистики российские войска сталкиваются с перебоями в снабжении. В частности, сообщается, что во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с топливом – подачу бензина для гражданского населения фактически прекращено или существенно ограничено.

Стоит отметить, что сухопутный коридор имеет критическое значение для обеспечения российской группировки на юге Украины и в Крыму. Его поражение непосредственно влияет на боеспособность подразделений, а также затрудняет переброску резервов и техники.

Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать логистические цепи противника. Удары по транспортным артериям, складам и колоннам снабжения заставляют оккупантов менять маршруты и тратить дополнительные ресурсы.

На фоне этих событий ситуация для российских войск на южном направлении усложняется.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров анонсировал запуск "логистического локдауна", который направлен наносить сокрушительные удары по военным объектам российской оккупационной армии. Речь идет об ударах по логистике, складам, технике, командным пунктам и маршрутам снабжения захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что благодаря новым средствам поражения, которые появились на вооружении украинской армии, ВСУ удалось взять под огневой контроль над важнейшим логистическим маршрутом российской оккупационной армии, соединяющим территорию РФ с временно оккупированными территориями Украины, а также северную часть полуострова Крым. Теперь враг вынужден скрытно перемещать военные грузы по второстепенным грунтовым дорогам.

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