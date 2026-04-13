Существенно усложнит обеспечение армии РФ: Силы беспилотных систем ударили по логистике оккупантов на Запорожье. Видео

На передовой в Запорожской области логистику российского оккупационного войска уничтожает 413-й отдельный полк "Рейд" Сил беспилотных систем ВС Украины. Воины ежедневно выполняют боевые задачи, чтобы усложнить обеспечение вражеских войск на ВОТ.

Видео ударов по противнику пресс-служба "Рейда" опубликовала 13 апреля в Facebook. Наши защитники поразили склад материально-технического обеспечения, логистический хаб и топливозаправщик захватчиков.

Операторы БПЛА нанесли "комплексный удар по логистике оккупационных войск в глубине временно оккупированной территории Запорожской области".

Бойцы отметили, что для этих операций использовали ударные беспилотники отечественного производства.

Есть подтвержденные попадания; противник понес потери. "Это существенно усложнит обеспечение российских войск и повлияет на их способность вести боевые действия на южных направлениях фронта", – объяснили в "Рейде" важность подобных атак.

