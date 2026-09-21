"Свои сидят дома": пограничник рассказал, как четырёх оккупантов взяли в плен с помощью одной хитрости. Видео

Пограничник ПКШР "Варан" с позывным "Лис" рассказал, как во время боевого задания его луганский акцент помог ввести в заблуждение четырех российских военнослужащих и заставить их сдаться в плен. Военный имитировал русскоговорящего бойца, после чего оккупанты решили, что к ним приближаются свои.

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Об этом случае в Telegram рассказала Государственная пограничная служба Украины. По словам "Лиса", это произошло в феврале 2026 года во время контрударных действий, когда четверо военнослужащих противника выдвинулись на украинскую огневую позицию и закрепились в соседнем блиндаже.

Как акцент помог взять оккупантов в плен

По словам пограничника, он сам родом из Луганской области и полжизни говорил на русском языке. Когда военный подошел к блиндажу, он сделал два контрольных выстрела и спросил по-русски: "Есть здесь кто-нибудь?".

Услышав русский голос, оккупанты начали радоваться и кричать: "Свои, свои, свои!". После этого, по словам "Лиса", в блиндаж залетела граната со словами: "Свои в это время дома сидят".

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После проведения мини-поисковых действийчетверо военнослужащих противника добровольно были готовы сдаться в плен.

"Они не очень морально подготовлены к этому, особенно те, кто мобилизован. Они не готовы к прямым контактам, особенно когда видят, что против них действуют действительно люди, которые к этому готовились", — рассказал пограничник.

Напомним, 27 августа бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен российского офицера, который воевал против Украины с первого дня полномасштабной войны. Оккупант рассказал о значительных потерях российской армии и пожаловался, что остатки личного состава отправляют на штурмы.

Как писал OBOZ.UA, украинские военные взяли в плен группу оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. Россияне рассказали, что после ударов украинских дронов решили сдаться, поскольку их командование не позволяло отступать с позиций.

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