Связан с разгоном Майдана? Что нужно знать о новом командующем Сил терробороны Плахуте и как генерал комментирует скандал

Президент Владимир Зеленский 11 февраля 2024 года подписал указ о назначении Игоря Плахуты новом командующем Сил территориальной обороны ВСУ. Генерал-майор сменил на этой должности Анатолия Баргилевича, который был назначен главой Генерального штаба ВСУ.

Стоит отметить, что сразу же в сети некоторые общественные деятели начали распространять информацию, что Плахута якобы причастен к разгону Евромайдана. Однако украинские воины моментально встали на защиту офицера и призвали общественность не выдвигать Плахуте безосновательные обвинения. OBOZ.UA выяснил, что известно о новом командующем Сил терробороны и как генерал комментирует скандал с разгоном Евромайдана.

После появления на сайте Офиса президента указа о назначении Плахуты в сети принялись сразу же дискредитировать личность генерал-майора. Это связано с тем, что во времена Революции Достоинства офицер руководил Внутренними войсками МВС и якобы был причастен к разгону митингующих на Майдане Независимости.

Кроме того, в сети обнаружили видео, на котором Плахута заявлял, что для расчистки улиц, прилегающих к Администрации президента, привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".

На информацию о Плахуте отреагировали украинские военнослужащие, в частности, бойцы Сил специальных операций. Защитники записали видео, на котором заверили, что генерал-майор полностью посвящает себя защите независимости и территориальной целостности Украины.

Военнослужащие отметили, что Плахута требователен к себе и к своему окружению, и благодаря высоким личным и служебным качествам он возглавил один из главных родов войск – Силы территориальной обороны.

Также бойцы подчеркнули, что офицер не выполнял никаких преступных приказов и добавили, что служить рядом с такими людьми как Плахута – это честь.

После своего назначения Игорь Плахута сделал заявление на Facebook-странице Сил территориальной обороны ВСУ. Генерал-майор отметил, что всегда был и остается верен украинскому народу. Он подчеркнул, что защита государства и независимости Украины в войне против российского агрессора является для него самой высокой задачей.

Плахута отметил, что с честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ и рассказал, что с первых дней полномасштабной войны находился на фронте. Офицер заявил, что ранее занимал должность заместителя Командующего Сил специальных действий Сил специальных операций ВСУ, а также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

По словам генерал-майора, он лично руководил подготовкой и обороной города Купянск под постоянным огневым давлением противника. Кроме того, Плахута осуществлял руководство подготовкой рубежей обороны и их фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны и круговой обороны города.

"Занимался организацией и руководством действиями по формированию и подготовке резервов для операций на передовой, которые обеспечили нашим войскам преимущество в борьбе с агрессором. Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства! Всегда остаюсь верным Присяге", – заявил новый командующий Сил терробороны ВСУ.

Напомним, одним из новоназначенных заместителей главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Этот военный стал на защиту Украины от российского вторжения еще в самом начале войны, в 2014 году – и за десять лет агрессии РФ успел повоевать практически на всех направлениях российско-украинской войны.

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