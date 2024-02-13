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Связан с разгоном Майдана? Что нужно знать о новом командующем Сил терробороны Плахуте и как генерал комментирует скандал

Алексей Лютиков
War
3 минуты
567
Связан с разгоном Майдана? Что нужно знать о новом командующем Сил терробороны Плахуте и как генерал комментирует скандал

Президент Владимир Зеленский 11 февраля 2024 года подписал указ о назначении Игоря Плахуты новом командующем Сил территориальной обороны ВСУ. Генерал-майор сменил на этой должности Анатолия Баргилевича, который был назначен главой Генерального штаба ВСУ.

Стоит отметить, что сразу же в сети некоторые общественные деятели начали распространять информацию, что Плахута якобы причастен к разгону Евромайдана. Однако украинские воины моментально встали на защиту офицера и призвали общественность не выдвигать Плахуте безосновательные обвинения. OBOZ.UA выяснил, что известно о новом командующем Сил терробороны и как генерал комментирует скандал с разгоном Евромайдана.

После появления на сайте Офиса президента указа о назначении Плахуты в сети принялись сразу же дискредитировать личность генерал-майора. Это связано с тем, что во времена Революции Достоинства офицер руководил Внутренними войсками МВС и якобы был причастен к разгону митингующих на Майдане Независимости.

Связан с разгоном Майдана? Что нужно знать о новом командующем Сил терробороны Плахуте и как генерал комментирует скандал

Кроме того, в сети обнаружили видео, на котором Плахута заявлял, что для расчистки улиц, прилегающих к Администрации президента, привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".

На информацию о Плахуте отреагировали украинские военнослужащие, в частности, бойцы Сил специальных операций. Защитники записали видео, на котором заверили, что генерал-майор полностью посвящает себя защите независимости и территориальной целостности Украины.

Военнослужащие отметили, что Плахута требователен к себе и к своему окружению, и благодаря высоким личным и служебным качествам он возглавил один из главных родов войск – Силы территориальной обороны.

Также бойцы подчеркнули, что офицер не выполнял никаких преступных приказов и добавили, что служить рядом с такими людьми как Плахута – это честь.

После своего назначения Игорь Плахута сделал заявление на Facebook-странице Сил территориальной обороны ВСУ. Генерал-майор отметил, что всегда был и остается верен украинскому народу. Он подчеркнул, что защита государства и независимости Украины в войне против российского агрессора является для него самой высокой задачей.

Плахута отметил, что с честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ и рассказал, что с первых дней полномасштабной войны находился на фронте. Офицер заявил, что ранее занимал должность заместителя Командующего Сил специальных действий Сил специальных операций ВСУ, а также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Связан с разгоном Майдана? Что нужно знать о новом командующем Сил терробороны Плахуте и как генерал комментирует скандал

По словам генерал-майора, он лично руководил подготовкой и обороной города Купянск под постоянным огневым давлением противника. Кроме того, Плахута осуществлял руководство подготовкой рубежей обороны и их фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны и круговой обороны города.

"Занимался организацией и руководством действиями по формированию и подготовке резервов для операций на передовой, которые обеспечили нашим войскам преимущество в борьбе с агрессором. Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства! Всегда остаюсь верным Присяге", – заявил новый командующий Сил терробороны ВСУ.

Связан с разгоном Майдана? Что нужно знать о новом командующем Сил терробороны Плахуте и как генерал комментирует скандал

Напомним, одним из новоназначенных заместителей главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Этот военный стал на защиту Украины от российского вторжения еще в самом начале войны, в 2014 году – и за десять лет агрессии РФ успел повоевать практически на всех направлениях российско-украинской войны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кем является новый главнокомандующий ВСУ Сырский. О нем мы собрали факты, о которых украинцы не знают или забыли.

К слову, новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление после назначения. Он очертил главные задачи, стоящие сейчас перед украинским войском.

Подробно о новой команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского читайте в нашем материале.

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