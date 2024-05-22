Сыграли в 'игру на выбивание': в сети показали эффектные удары по оккупантам с помощью дронов. Видео

Украинские военные продолжают ликвидировать вражескую технику и личный состав российских оккупационных войск. Так, в сети показали, как наши бойцы с помощью дронов наносят эффектные удары по оккупантам.

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале блоггер Сергей Стерненко. По оккупантам отработали бойцы Сводной тактической группы "Адам".

Так бойцам удалось поразить вражеский разминировщик, несколько танков, пушек, самоходных артиллерийских установок и другую технику, а также укрытие оккупантов вместе с пехотой.

"Тактическая группа Адам сыграла с каца*ами в игру на выбивание вашими дронами. Каца*ы проиграли", – написал Стерненко.

Ранее сообщалось, что согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 21 мая Силы обороны отминусовали 1300 военнослужащих российской армии (убитыми и ранеными).

Напомним, что ГНСУ сообщили, что украинские военнослужащие уничтожили сразу две вражеские лодки с помощью FPV-дронов на юге. Путинские захватчики спрятали их среди разрушенных жилых домов в прибрежной зоне, но защитники идентифицировали цели.

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