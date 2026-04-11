Сын с бабушкой уехал за границу: в Одессе в результате удара России погибли молодые супруги. Видео

В ночь на 11 апреля оккупанты массированно атаковали Одессу беспилотниками. В результате российского удара погибли молодые супруги.

Без родителей остался сын, который незадолго до трагедии с бабушкой уехал за границу. Об этом сообщает местный паблик.

По словам местной женщины, погибшего мужчину звали Александр, а женщину – Анастасия, им было около 32-36 лет.

"Очень жаль... У них еще сын есть, но Слава Богу, он уехал в Ирландию. Она (мать. – Ред.) была рада, что они его спасли от войны... Очень жаль", – рассказала она.

Последствия террористической атаки РФ

По информации Одесской областной прокуратуры, из-за атаки врага, кроме погибших, травмы получил еще один человек.

"От вражеской атаки погибли два человека: 38-летняя женщина и 32-летний мужчина. Травмирована 69-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Количество пострадавших пока уточняется.

Также в результате удара РФ существенные повреждения получила жилая застройка, в частности, разрушен одноэтажный дом, поврежден десятый этаж 12-этажки, крыша и верхний этаж пятиэтажного дома, а также выбиты окна в частном домовладении. Кроме этого, повреждены по меньшей мере 15 автомобилей.

На месте происшествия прокуроры вместе с работниками СБУ и полиции фиксируют последствия и документируют военные преступления.

"Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 11 апреля, российские оккупанты устроили очередную массированную атаку на Одессу. Враг запустил в сторону города около 15 "Шахедов", прозвучала серия взрывов: повреждены десятки жилых домов, общежитие и детсад, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. Есть погибшие и по предварительной информации – пострадавшая.

