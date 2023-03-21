Сырский о боях за Бахмут: штурмовые группы врага пытаются продвигаться в центр города, но ВСУ уничтожают их 24/7

Штурмовые группы российских оккупационных войск пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута Донецкой области. В то же время Силы обороны работают и уничтожают захватчиков 24/7.

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Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении постоянно "демилитаризуется" вражеская техника, живая сила противника и вражеские составы.

В частности, по словам Сырского, мощные удары по позициям врага наносит артиллерия 24-й бригады им. Короля Даниила, а десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед.

Напомним: накануне в Минобороны назвали имена опытных командиров, которые руководят обороной Бахмута и благодаря которым город превратился в несокрушимую крепость. Хотя, как отмечается, изначально никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум двух. Возглавляет оборону Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– тяжелые бои за Бахмут продолжаются уже второй месяц подряд. Защитники города-крепости при этом не только обороняют украинскую землю, но и выполняют две крайне важные задачи: уничтожают множество живой силы и техники врага, а также снижают наступательный потенциал российских войск;

– в ISW сообщили, что Силы обороны Украины, вероятно, провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута. Оккупанты, которые несут большие потери, могут утратить инициативу на этом участке фронта.

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