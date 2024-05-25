Сырский показал, как Силы обороны профессионально уничтожают врага на фронте: горячие кадры

Украинские воины профессионально снижают численность и разоружают российскую оккупационную армию в Украине. Время от времени в этом они демонстрируют мастерство, граничащее с искусством.

В результате украинская земля очищается от оккупантов. Как выглядит "демилитаризация" в исполнении подразделения подразделения Сухопутных войск Глаза 120 ОРП, показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В Украине российские оккупанты уничтожаются профессиональными действиями Сил обороны Украины", - отметил главком.

На видео видны меткие удары как по блиндажам и живой силе оккупантов, так и по разной военной технике захватчиков и по их боекомплекту, попадание в который сопровождалось зрелищным "фейерверком".

Напомним, по состоянию на утро 25 мая потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения России в Украину превысили полмиллиона оккупантов. Только накануне было отменено около 1140 захватчиков и 102 единицы военной техники и вооружений.