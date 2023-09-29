Сырский показал, как украинские воины уничтожают российские танки

Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать эффективные действия в контрнаступлении. Одним из выдающихся случаев которого было уничтожение танков вооруженных сил России.

Об этом сообщает командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram. Украинские бойцы ликвидировали три вида танков.

"Группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с 93-й бригадой "Гансы" и 3-й ОШБр "Крила" уничтожили российские танки", – сообщил Сырский.

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