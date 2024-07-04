Так и не успел завести свою семью: на фронте погиб младший сержант Виктор Кутенко из Черкасской области. Фото

В боях с российскими оккупационными войсками погиб 31-летний младший сержант родом из Черкасской области Виктор Кутенко. Последний бой мужественный защитник Украины принял около населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области.

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О потере сообщили на Facebook-странице Белозерской территориальной громады. Жизнь воина оборвалась 9 июня 2024 года во время выполнения боевого задания.

"Украина теряет на войне цвет нации. Герои отдают самое ценное – свою жизнь за наше будущее. Кутенко Виктор Александрович, 06.04.1993 года рождения. Погиб 09.06.2024 в результате вражеского обстрела", – отметили в громаде.

Родные Виктора Кутенко рассказали, что Герой служил командиром боевой машины механизированного отделения 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Воин встал на защиту Украины от российских окупантов еще в начале полномасштабного вторжения. Виктор мечтал создать свою семью.

"Цвет нации, который так и не успел завести собственную семью, настоящий герой, с первых дней войны стал на защиту родной страны и в 31 год отдал самое ценное – свою жизнь ради будущего своих четырех сестер и ради всех нас", – рассказали в семье защитника Украины.

Ранее стало известно, что в боях за Украину с армией России погиб юрист, писатель и многодетный отец Василий Паламарчук с позывным "Адвокат" родом из Херсонской области. Последний бой воин принял в Донецкой области. Дома его ждали трое детей.

А в больнице Харькова от полученных ранений скончался военный из Киевщины Сергей Сторож. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

Также на войне погиб военный из Энергодара Илья Матвеев. Защитник с начала полномасштабного вторжения нес службу в самых горячих точках фронта. До войны он был работником эксплуатационного подразделения 4-го энергоблока Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области провели в последний путь бойца Антона Однокоза из города Горишние Плавни. Также простились с 49-летним воином Андреем Журавлем из села Рясское. Оба защитника погибли во время выполнения боевых заданий на фронте.

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