'Так много смертей за так мало': Маск снова отметился скандальным заявлением о войне в Украине

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск отметился очередным скандальным заявлением о российско-украинской войне. По его мнению, Украина теряет много жизней ради того, чтобы вернуть временно оккупированные территории.

Таким образом миллиардер высказался о контрнаступлении ВСУ. Своим заявлением Маск поделился в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Экономист Дэвид Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине от американского Института изучения войны. Также он поделился цитатой экс-офицера армии США Дэвида Пейна, который на протяжении долгих лет ет сотрудничает с правительством государства-террориста России.

Пейн выдал, что территориальные успехи Украины в ходе контрнаступления "настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте". Вдобавок Илон Маск решил дополнить пост и отметился очередным скандальным заявлением.

Миллиардер выдал, что во время контрнаступления Украины теряется много жизней ради незначительных территориальных достижений.

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"Так много смерти за так мало", – коротко прокомментировал миллиардер.

Напомним, сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен требует расследования в отношении миллиардера Илона Маска из-за блокировки спутникового интернета Starlink в Украине. Изобретатель проводил манипуляции с доступом к сети, чтобы предотвратить атаки на российские военные корабли у побережья временно оккупированного Крыма.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал секретную операцию Украины по уничтожению Черноморского флота России в 2022 году. Он якобы приказал отключить связь Starlink вблизи временно оккупированного Крыма. Позже сам Маск пояснил, что так он хотел избежать "эскалации конфликта".

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск перед тем, как представить свой "мирный план", который подыгрывал России, разговаривал с главарем Кремля Владимиром Путиным. Разговор состоялся осенью 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2022 года SpaceX отказалась в дальнейшем финансировать услуги терминалов спутниковой интернет-связи Starlink для украинской армии. В компании больше нет средств на оплату самих терминалов и их услуг. В сентябре SpaceX обратилась в Министерство обороны США с просьбой взять эти расходы на себя.

В феврале 2023 года компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, сравнимыми в компании с "оружием".

В Офисе президента Украины отреагировали на такое решение. Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал руководство компании определиться, какую сторону она поддерживает – Россию и ее "права" на убийства и оккупацию украинских городов или право нашего государства на свободу.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами по-прежнему.