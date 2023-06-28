Так уничтожаются оккупанты: воины 3-й ОШБр показали бои в "зеленке" во время наступления под Бахмутом. Видео

Украинские воины показали видео одного из своих боев, проведенных на Бахмутском направлении (Донецкая область). Нашим защитникам из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины удалось ликвидировать нескольких российских оккупантов.

Видео дня

Кадрами в среду, 28 июня, поделился Telegram-канал 3-й ОШБр. Уточняется, что на ролике запечатлена работа бойцов 1-й роты 2-го штурмбата (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Одного [оккупанта] за**ашили, и еще дальше было слышно крики", – сказал один из воинов побратиму по рации. В конце видео автор ролика заявил, что ликвидированы были как минимум два-три российских захватчика.

Во время боестолкновения наши Герои вели по противнику огонь из стрелкового оружия и пулемета. Они активно передвигались в "зеленке", которая служила "укрытием".

Осторожно, звучит нецензурная лексика! Видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки Силы обороны Украины "демилитаризировали" около 930 оккупантов. Всего за все время полномасштабной войны – 227 100 российских захватчиков.

– Сколько военной техники потерял противник, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!