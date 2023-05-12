Так выглядит стойкость: полицейские показали бронежилет, спасший жизнь защитника под Бахмутом
Полицейские показали бронежилет, который спас жизнь украинского защитника.Правоохранители попали под вражеский артиллерийский обстрел во время несения службы под Бахмутом.
Соответствующее фото 12 мая опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. Там рассказали, что вследствие обстрела три сотрудника полиции получили ранения.
И.о. главы Нацполиции Иван Выговский отметил смелость украинских защитников и поблагодарил их за службу.
"На фото бронежилет, спасший жизнь. Так выглядит сегодня Стойкость и Смелость всех защитников Украины, в том числе правоохранителей, кто исполняет свой долг с честью. Так выполняется работа – ради безопасности и мира", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В ВСУ рассказали, что за сутки в Бахмуте были ликвидированы 199 оккупантов. Еще 244 были ранены, 15 взяты в плен. Также уничтожены 5 полевых складов с боеприпасами.
– В ходе контрнаступательных действий на Бахмутском направлении ВСУ освободили территории к югу от Ивановского.
– Враг бросил часть позиций под Бахмутом. Фото "зрады" вызвало панику у российских пропагандистов.
– В Минобороны заявили, что наши воины продвинулись на Бахмутском направлении на 2 км и за неделю не потеряли ни одной позиции.
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