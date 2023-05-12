Так выглядит стойкость: полицейские показали бронежилет, спасший жизнь защитника под Бахмутом

Полицейские показали бронежилет, который спас жизнь украинского защитника.Правоохранители попали под вражеский артиллерийский обстрел во время несения службы под Бахмутом.

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Соответствующее фото 12 мая опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. Там рассказали, что вследствие обстрела три сотрудника полиции получили ранения.

И.о. главы Нацполиции Иван Выговский отметил смелость украинских защитников и поблагодарил их за службу.

"На фото бронежилет, спасший жизнь. Так выглядит сегодня Стойкость и Смелость всех защитников Украины, в том числе правоохранителей, кто исполняет свой долг с честью. Так выполняется работа – ради безопасности и мира", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ВСУ рассказали, что за сутки в Бахмуте были ликвидированы 199 оккупантов. Еще 244 были ранены, 15 взяты в плен. Также уничтожены 5 полевых складов с боеприпасами.

– В ходе контрнаступательных действий на Бахмутском направлении ВСУ освободили территории к югу от Ивановского.

– Враг бросил часть позиций под Бахмутом. Фото "зрады" вызвало панику у российских пропагандистов.

– В Минобороны заявили, что наши воины продвинулись на Бахмутском направлении на 2 км и за неделю не потеряли ни одной позиции.