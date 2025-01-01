Тактика тысячи порезов: в ГУР рассказали о 'хлопке' в России, направленном на военную машину врага. Видео

В Главном управлении разведки показали последствия пожаров на российских военных объектах в 2024 году. Огонь охватил территорию от Москвы до Сибири, повреждая логистическую и коммуникационную инфраструктуру врага.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале ВСУ. В разведке отметили, что геноцидная война России против Украины привела к росту пожаров в самой стране-агрессорке.

На видео показано, как горели релейные шкафы, трансформаторы и другое оборудование, поддерживающее оккупационную армию.

"Удаленный лай собак, пронизанная звуком вспышки ночь, характерное потрескивание огня, запах расплавленных проводов – так горели релейные шкафы для управления железнодорожным движением, трансформаторы, оборудование для связи и другие объекты, обеспечивающие потребности российской оккупационной армии, в частности логистику.

Широкая география инцидентов на россии в 2024 году ― от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края ― указывает на тактику тысячи порезов, что замедляет российскую военную машину, заставляя московитских вождей тратить ресурсы на устранение проблем, но огонь не гаснет – движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать" – пишут разведчики.

Ранее сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Минобороны уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. Это стало историческим ударом, ведь именно украинские защитники впервые в мире смогли реализовать такую операцию.

Напомним, что недавно на временно оккупированной территории Донецкой области было уничтожено телекоммуникационное оборудование, которое использовалось российскими оккупантами. В частности, ликвидировано четыре объекта с оборудованием незаконного оператора связи "Феникс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!