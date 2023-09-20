Танки, ББМ и артиллерия: бойцы СБУ за месяц уничтожили 56 единиц российской военной техники. Видео

Силы обороны продолжают уничтожать технику и живую силу российских оккупантов. Очередные потери захватчики понесли от подразделения Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там также опубликовали соответствующее видео (чтобы его просмотреть, доскролльте до конца страницы).

В частности, подразделение СБУ "Белый волк" за месяц поразило 56 единиц российской военной техники и уничтожило более 50 захватчиков.

Среди вражеских потерь от рук защитников этого подразделения:

34 ББМ;

21 фортификационное сооружение с личным составом;

12 танков;

7 грузовиков;

3 артиллерийские системы.

"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – отметили в СБУ.

Видео дня

Следует отметить, что в Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

Утром 14 сентября в районе Евпатории раздались взрывы. Впоследствии выяснилось, что там был уничтожен враждебный "Триумф", который Москва называла "неуязвимым".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины с помощью FPV-дронов из группы аэроразведки SOLOVEY точным ударом уничтожили российскую укрепленную позицию вместе с пехотой на Авдеевском направлении. Часть оккупантов была "похоронена" в блиндаже после обвала конструкций.

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