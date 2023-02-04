Германия может передать Украине до 160 боевых танков Leopard 1, но есть важное "но"

На складах немецких компаний Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) якобы есть до 160 танков Leopard 1 (предшественников Leopard 2), которые могла бы получить Украина. Но часть этих боевых машин в плохом состоянии.

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Об этом заявило издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники "в отраслевых кругах". Сообщается, что немецкие предприятия могли бы отремонтировать большинство старых Leopard 1 из своих запасов и сделать их доступными для экспорта в Украину.

В FFG говорят, что в их цехах есть 99 Leopard 1, а Rheinmetall имеет еще 88 основных боевых танков этой модельной серии.

"Однако пока неясно, когда машины будут полностью укомплектованы. По данным источников, некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Их компоненты можно было использовать для ремонта других танков Leopard", – сказано в статье.

Журналисты также коснулись вопроса оплаты такого ремонта. Пока неясно, кто выделит средства, но не исключено финансирование через банки ЕС или из федерального бюджета Германии.

Leopard первой модели находились на вооружении ФРГ до 2010 года, пока их окончательно не заменили новыми Leopard 2. Первая партия таких танков была выпущена в Германии 1965 году. В дальнейшем такие машины модернизировались в рамках многонациональной программы НАТО.

Основным вооружением всех модификаций Leopard является нарезная полуавтоматическая пушка L7A1 или L7A3 калибра 105 миллиметров. Боевая масса танка – 39,6 тонн.

Напомним, что 3 февраля депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о том, что Германия поставит в Украину Leopard 1. Других деталей на официальном уровне пока не прозвучало. СМИ писали, что Берлин якобы одобрил передачу из промышленных запасов 88 единиц Leopard 1.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 января ФРГ объявила, что отправит ВСУ 14 танков Leopard 2 из запаса собственных вооруженных сил. Техника прибудет в нашу страну до конца марта (такие сроки публично называли в МО Германии). Также Берлин разрешил союзникам реэкспорт указанной военной техники в Украину.

– Министр обороны Украины Алексей Резников 4 февраля заявил, что "в скором времени мы с радостью будем приветствовать Leopard, Challenger и Abrams на украинской земле". "Их очень много", – добавил он.

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