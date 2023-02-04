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Германия может передать Украине до 160 боевых танков Leopard 1, но есть важное "но"

Дарья Дурова
War
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8,0 т.
Немецкие танки Leopard 1

На складах немецких компаний Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) якобы есть до 160 танков Leopard 1 (предшественников Leopard 2), которые могла бы получить Украина. Но часть этих боевых машин в плохом состоянии.

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Об этом заявило издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники "в отраслевых кругах". Сообщается, что немецкие предприятия могли бы отремонтировать большинство старых Leopard 1 из своих запасов и сделать их доступными для экспорта в Украину.

В FFG говорят, что в их цехах есть 99 Leopard 1, а Rheinmetall имеет еще 88 основных боевых танков этой модельной серии.

"Однако пока неясно, когда машины будут полностью укомплектованы. По данным источников, некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Их компоненты можно было использовать для ремонта других танков Leopard", – сказано в статье.

Журналисты также коснулись вопроса оплаты такого ремонта. Пока неясно, кто выделит средства, но не исключено финансирование через банки ЕС или из федерального бюджета Германии.

Leopard 1

Leopard первой модели находились на вооружении ФРГ до 2010 года, пока их окончательно не заменили новыми Leopard 2. Первая партия таких танков была выпущена в Германии 1965 году. В дальнейшем такие машины модернизировались в рамках многонациональной программы НАТО.

Основным вооружением всех модификаций Leopard является нарезная полуавтоматическая пушка L7A1 или L7A3 калибра 105 миллиметров. Боевая масса танка – 39,6 тонн.

Напомним, что 3 февраля депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о том, что Германия поставит в Украину Leopard 1. Других деталей на официальном уровне пока не прозвучало. СМИ писали, что Берлин якобы одобрил передачу из промышленных запасов 88 единиц Leopard 1.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 января ФРГ объявила, что отправит ВСУ 14 танков Leopard 2 из запаса собственных вооруженных сил. Техника прибудет в нашу страну до конца марта (такие сроки публично называли в МО Германии). Также Берлин разрешил союзникам реэкспорт указанной военной техники в Украину.

– Министр обороны Украины Алексей Резников 4 февраля заявил, что "в скором времени мы с радостью будем приветствовать Leopard, Challenger и Abrams на украинской земле". "Их очень много", – добавил он.

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